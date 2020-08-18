Mahalle denetim ekiplerinden Kovid-19 denetimi
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Mahalle denetim ekiplerinden Kovid-19 denetimi

Burdur ve Isparta'da oluşturulan "Mahalle Denetim Ekipleri" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle izole edilen vatandaşları evlerinde kontrol ediyor.

18.08.2020 18:57 | Son Güncelleme: 18.08.2020 19:02

Burdur ve Isparta'da oluşturulan "Mahalle Denetim Ekipleri" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle izole edilen vatandaşları evlerinde kontrol ediyor.

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen "İzolasyon Tedbirleri" genelgesi kapsamında Burdur Valiliğince okul müdürleri başkanlığında, öğretmen, polis memuru, muhtar, imam hatip ve mahalle birinci azasından oluşan 6 kişilik "Mahalle Denetim Ekipleri" kuruldu.

Merkezde 35, merkeze bağlı köylerde ise 51 ekip, mahalle mahalle gezerek Kovid-19 tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona alınan vatandaşların evde olup olmadıklarını denetliyor.

Çat kapı adreslere giden ekipler, telefonla aradıkları izolasyondaki kişilerden evin penceresine ya da balkona çıkmalarını istiyor.

İzolasyonda bulunanlara, 14 günlük karantina süresi boyunca kesinlikle evden dışarı çıkılmaması yönünde uyarıda bulunan ekipler, bu kişilere ihtiyaçlarını 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden karşılamaları gerektiğini belirtiyor.

Isparta

Isparta'da ise filyasyon ekibi koordinatörü Dr. Hüseyin Baysan, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının gönderdiği genelgeyle kentte filyasyon denetim ekiplerinin kurulduğunu söyledi.

Ekiplerin kent merkezinde 44 mahalleyi denetleyeceğini belirten Baysan, "Her mahalle muhtarının başkanlığında 6 kişilik bir ekipten oluşuyor. Bu ekipler, ev izolasyonundaki kişileri günün bir saatinde gidip evlerinde mi diye denetleyecekler. Kurallara uymayanlar hakkında tutanak hazırlayıp kolluk kuvvetlerine teslim edecekler." diye konuştu.

Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen kişilere idari ve maddi yaptırımların uygulanacağını anlatan Baysan, şunları kaydetti:

"Bakanlıktan ikinci bir emir gelene kadar bu denetimler haftanın yedi günü devam edecek. Herkes kendi sorumluğunu almak zorunda her şeyi kamu kurumlarından yetkililerden beklemesinler, herkesin maskesini takarak sosyal mesafesini koruması gerekiyor. Her bireyin kendi önlemini almadan bu salgınla mücadele etmemiz mümkün değil."

Mahalle denetim ekiplerinden Kovid-19 denetimi

Kaynak: AA

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