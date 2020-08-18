"Mahalle Denetim Ekipleri"nden Kovid-19 denetimi Yozgat'ta oluşturulan "Mahalle Denetim Ekipleri", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinde izole edilen vatandaşları kontrol ediyor.

Yozgat'ta oluşturulan "Mahalle Denetim Ekipleri", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinde izole edilen vatandaşları kontrol ediyor.

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen "İzolasyon Tedbirleri" genelgesi kapsamında Yozgat Valiliğince İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde "Mahalle Denetim Ekipleri" kuruldu. Ekipler, mahalle mahalle gezerek Kovid-19 tanılı ya da temaslı olması nedeniyle evde izolasyona alınan vatandaşların evde olup olmadıklarını çat kapı yaparak kontrol etti.

Ekipler, Kovid-19 tanılı vatandaşları 14 günlük karantina süresi boyunca kesinlikle evden dışarı çıkılmaması yönünde uyarırken, cadde ve sokaklarda virüsten korunma yollarına ilişkin anons yaptı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan vatandaşlardan B.B, gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 gün karantinada kalacağını belirterek, "Sağlık ekipleri sürekli kontrol ediyor. Sağlık alanındaki ilgiden çok memnunuz. Karantina süresince evde durmak zorundayım. Bu konuda da ekipler, gelip kontrol ediyor." dedi.

Düğünlerin kontrol edilmesi ve serbest bırakılmaması gerektiğini dile getiren B.B, "İş yerindeki stajyer öğrenci Ankara'da düğün çekimine gitmiş, düğünden ona, ondan da bize bulaştı. Bu nedenle düğünlerin daha sıkı kontrol altına alması gerekir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA