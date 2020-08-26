Mahalle Denetim Ekipleri'nden "çat kapı" Kovid-19 denetimi
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Mahalle Denetim Ekipleri'nden "çat kapı" Kovid-19 denetimi

Kırıkkale'de oluşturulan "Mahalle Denetim Ekipleri", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinde izole edilen vatandaşları kontrol ediyor.

26.08.2020 23:00 | Son Güncelleme: 26.08.2020 23:06

Kırıkkale'de oluşturulan "Mahalle Denetim Ekipleri", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinde izole edilen vatandaşları kontrol ediyor.

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen "İzolasyon Tedbirleri" genelgesi kapsamında Kırıkkale Valiliğince, İl Salgın Denetim Merkezi bünyesinde 334 kişiden oluşan "Mahalle Denetim Ekipleri" kuruldu.

Ekipler, mahalle mahalle gezerek Kovid-19 tanılı ya da temaslı olması nedeniyle evde izolasyona alınan vatandaşların evde olup olmadıklarını "çat kapı" yaparak kontrol ediyor.

Vatandaşları karantina süresi boyunca evden dışarı çıkmamaları için uyaran ve bir ihtiyaçları olup olmadığını soran ekipler, herhangi bir rahatsızlıkları veya ihtiyaçları olması durumunda da 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım isteyebileceklerini belirtiyor.

Denetim ekipleri, kent merkezindeki 32 mahallede 15 saha koordinatörü nezaretinde çalışmalarını yürütüyor.

Mahalle Denetim Ekipleri'nden 'çat kapı' Kovid-19 denetimi

Kaynak: AA

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