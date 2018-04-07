Mahalle Çocuklarından Milletvekili Tayyar'a Sevgi Gösterisi

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın yolunu Çocuklar keserek sevgi gösterisinde bulundu. Çocuklardan okuma sözü alan Tayyar, çocuklara 50 TL harçlık verdi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde incelemelerde bulunan AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Bali ve İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ile beraber yapımı devam eden Nurdağı Uzay Çatılı Pazar Yeri ile Otopark, Fatih Millet Camii ve Fatih Mahallesi 20. Yeni İş yeri inşaatında incelemelerde bulundu.

Tayyar'a mahalle çocukları hoş geldin sloganları atarak karşıladı. Milletvekili tayyar ile bol bol resim çektiren çocuklar okulda başarılı olma sözü verdi. Tayyar çocuklara 50'şer TL okul harçlığı verdi. - GAZİANTEP