Mahalle bekçisinden yürekleri ısıtan görüntü
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Mahalle bekçisinden yürekleri ısıtan görüntü

26.12.2020 14:59 | Son Güncelleme: 26.12.2020 15:03
Mahalle bekçisinden yürekleri ısıtan görüntü

Nevşehir'in Avanos ilçesinde görevli bir bekçinin kazları beslediğini gören kedi ve köpeğe bekçinin şefkati yürekleri ısıttı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde görevli bir bekçinin kazları beslediğini gören kedi ve köpeğe bekçinin şefkati yürekleri ısıttı.

Türkiye'de Cuma akşamı saat 21.00'de başlayan ve Pazartesi günü sabah 05.00'de sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sokakta bulunan hayvanları da beslemek güvenlik görevlilerine düştü. Avanos ilçesinde Kızılırmak nehrinde bulunan kaz ve ördeklerin bekçi ve polisler tarafından beslendiğini gören bir kedi ve köpekte bekçinin yanına geldi. Yanına bir kedi ve köpeğin geldiğini gören Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli mahalle bekçisi de elinde bulunan ekmeği kedi ve köpeğe vermesi ve onlarla ilgilenmesi yürekleri ısıttı. - NEVŞEHİR

Mahalle bekçisinden yürekleri ısıtan görüntü
Mahalle bekçisinden yürekleri ısıtan görüntü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 15:03:44. #1.14#
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