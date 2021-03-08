Mahalle bekçilerinin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, uyuşturucuyla yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mahalle bekçilerinin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, uyuşturucuyla yakalandı

08.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:26
Mahalle bekçilerinin

Eskişehir'de mahalle bekçilerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.

Eskişehir'de mahalle bekçilerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçi timleri, Bahçelievler Mahallesi'nde devriye sırasında şüphe üzerine bir kişiyi takibe aldı.

Ekiplerin ikazına uymayıp kaçan ve kovalamacanın ardından gözaltına alınan şüpheli F.T'nin üzerinde 56,18 gram metamfetamin ele geçirildi.

F.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Hakan Yılmaz Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Mesut Özil Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mahalle bekçilerinin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, uyuşturucuyla yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 16:28:51. #1.15#
title