Mahalle bakkalının veresiye defterindeki 35 bin lira borcu ödedi
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Mahalle bakkalının veresiye defterindeki 35 bin lira borcu ödedi

Mahalle bakkalının veresiye defterindeki 35 bin lira borcu ödedi
Demirören Haber Ajansı / Murat Gürkan - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, Prof. Dr. Muammer Aksoy Mahallesi'nde bulunan marketin veresiye defterindeki 70 kişiye ait 35 bin lira borcu ödeyip, gıda paketi dağıtımı da yaptırdı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, Prof. Dr. Muammer Aksoy Mahallesi'nde bulunan marketin veresiye defterindeki 70 kişiye ait 35 bin lira borcu ödeyip, gıda paketi dağıtımı da yaptırdı.

Nazilli'de hayırsever, Prof. Dr. Muammer Aksoy Mahallesi'nde bakkalı işleten Kenan Ekici'yi telefonla arayıp, veresiye defterini satın almak istediğini söyledi. Hayırsever, hesabın çıkarılmasının ardından bakkala gelip, 5 yıllık veresiye defterindeki 70 kişinin 35 bin lira borcunu ödedi ve gıda paketi dağıtımı yaptırdı. Kenan Ekici, 'Değerli mahalle sakinleri, ismini vermek istemeyen değerli iş insanı abimiz, mahallemizin markete olan bütün borçlarını an itibariyle ödemiştir' yazılı pankartı da bakkal girişine astı. Ekici, "Pandemi nedeniyle çalışamadıkları için mahallemizdeki pek çok kişinin ekonomisi kötüydü. Elimde 5 yıllık bir veresiye defteri vardı. Hayırsever bir anda ortaya çıkıp, defterdeki tüm borçları ödedi. Bu zor günlerimizde Hızır gibi yetişti. Kendisi daha önceden tanıdığım bir esnaf ağabeyim. Mahallem ve kendim adına kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.


Mahalle bakkalının veresiye defterindeki 35 bin lira borcu ödedi
Mahalle bakkalının veresiye defterindeki 35 bin lira borcu ödedi
Mahalle bakkalının veresiye defterindeki 35 bin lira borcu ödedi
Mahalle bakkalının veresiye defterindeki 35 bin lira borcu ödedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Gürkan

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