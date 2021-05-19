Mahalle bakkalından örnek uygulama

Adana'nın Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesinde faaliyet gösteren bakkal Alaaddin Alper, Ramazan ayında başlattığı askıda ekmek uygulamasına Ramazan'dan sonra da devam ediyor.

Adana'nın Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesinde faaliyet gösteren bakkal Alaaddin Alper, Ramazan ayında başlattığı askıda ekmek uygulamasına Ramazan'dan sonra da devam ediyor.

Dükkanın önündeki ekmek dolabına "İhtiyacı olan alabilir" yazısı asan Alaaddin Alper, örnek davranışı ile mahallede takdir topladı.

Yardımlaşma ve dayanışmanın tarihi ve dini temelde bir geleneğimiz olduğunu belirten Alaaddin Alper, "Bakkal giderse evinin anahtarını, bisikletini, çocuğunu emanet ettiğin komşun da gider. Bakkal toplum ve mahalle kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. Halkımız bakkalına sahip çıktıkça biz de mahallemizdeki muhtaçlara daha fazla sahip çıkarız" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı