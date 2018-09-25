Mahalle Bakkalı Kız Öğrencileri Tacizden Tutuklandı

Samsun'da bir mahalle bakkalı kız öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bakkal dükkanı işlettiği öğrenilen 64 yaşındaki A.K.'nın, ilkokul öğrencisi 2 kız çocuğuna bakkal dükkanında elle tacizde bulunduğu iddia edildi. Kızların durumu ailelerine bildirmeleri üzerine olay polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri olayla ilgili A.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan ve suçlamaları kabul etmeyen A.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.K., "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN