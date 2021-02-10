Mahalle Bahçelerine bir yenisi daha eklendi

Vatandaşlara kendi mahallelerinde yeni yaşam alanları oluşturan Mahalle Bahçelerinin 12'ncisi Sütlüce Mahallesi'nde açıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Tespit ettiğimiz alanlarda bu bahçeler nefes alacağımız mekanlar olacak. Çocuklarımızın mutluluğu için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Ailelerin çocuklarıyla birlikte daha rahat ve güvenli zaman geçirebilmesi için inşa edilen Mahalle Bahçelerine bir yenisi daha eklendi. Beyoğlu Belediyesi tarafından toplamda 60 farklı noktada inşa edilmesi planlanan Mahalle Bahçelerinin 12'ncisi Sütlüce Mahallesi'nde hizmete girdi. Bahçe açılışını mahalle sakinleri ve çocuklar eşliğinde gerçekleştiren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bugün bir mahalle bahçemizi kazandırmanın mutluluğu içindeyiz. Bu mahalle bahçelerinde çocuklarımız oynasın istiyoruz. Beyoğlu'nda çok büyük yerler yok. Mahalle aralarında bu tür yerlere bahçeler yapıp yeşillendiriyoruz. Beyoğlu'nda her doğan çocuğumuza bir zeytin fidanı dikme çalışmamız devam ediyor" diye konuştu.

Açılışı yapılan bahçede, çocuklar başkan Haydar Ali Yıldız'la türküler eşliğinde ağaç dikerek, kaydırakların ve salıncakların tadını çıkardı.

BİN BEŞYÜZ ALTMIŞ ALTINCI FİDAN DİKİLDİ

Beyoğlu'nda her doğan çocuğa bir zeytin fidanı dikme çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Yıldız, "Çocuklarımızın mahallerinde zeytin ağaçları dikiyoruz. Mahalle bahçemize Nil Huma, Ali Asaf, Meryem Gökçe, Hifanur'un zeytin fidanlarını dikeceğiz. Onlarla birlikte büyüyecekler" dedi.

BEYOĞLU AİLEMİZ BÜYÜYOR VE YEŞİLLENİYOR

Beyoğlu ailesinin büyüdüğünü söyleyen Yıldız, " Ailemiz büyüyor ve yeşilleniyor. Tespit ettiğimiz alanlarda bu bahçeler nefes alacağımız mekanlar olacak. Çocuklarımızın mutluluğu için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye mahallelerden başlıyor. Çocuklarımız için seferberlik halindeyiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı