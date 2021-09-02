Mahalle arasındaki otluk yangını korkuttu
Adıyaman'da binalar arasındaki otluk alanda çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.
Adıyaman'da binalar arasındaki otluk alanda çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.
Yangın, Altınşehir Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi yanındaki konutların bulunduğu yerde meydana geldi. Yol kenarında bulunan çöp konteynerine atılan ateş, otluk alana sıçradı. Yangın hızla büyüdü. Alevler konutlara sıçramadan olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı