Mahalle aralarını kayak pistine çeviren vatandaşlar doyasıya eğlendiler - Haberler
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Mahalle aralarını kayak pistine çeviren vatandaşlar doyasıya eğlendiler

Mahalle aralarını kayak pistine çeviren vatandaşlar doyasıya eğlendiler
İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Güncel

Mahalle aralarını kayak pistine çeviren vatandaşlar doyasıya eğlendiler Karabük'te etkili olan kar yağışı ile birlikte cadde aralarını kayak pistine çeviren vatandaşlar kayarak karın keyfini doyasıya yaşadılar.

KARABÜK (İHA) - Mahalle aralarını kayak pistine çeviren vatandaşlar doyasıya eğlendiler

KARABÜK - Karabük'te etkili olan kar yağışı ile birlikte cadde aralarını kayak pistine çeviren vatandaşlar kayarak karın keyfini doyasıya yaşadılar.

Karabük'te kar yağışı aralıksız devam ediyor. Bazı bölgelerde ulaşımın kapandığı ve okulların tatil edildiği kent genelinde eğlenmek isteyenler kendilerini dışarı atıp karın sevincini yaşadı.

Beşbinevler ve Şirinevler Mahallesinde kar yağışının etkisini artırmasıyla sokaklara akın ederek bir araya gelen çocuğundan yaşlısına caddeleri kayak pistine çevirdi. Geç saatlere kadar poşet, tepsi ve kızakla kaymanın keyfini çıkaran gençler de kar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle okulların tatil edilmesini sevinçle karşıladı.

Okulların tatil edilmesinden dolayı mutlu olduklarını belirten Oğuz Kaan Özen, "Kar yerleri hızlı bir şekilde doldurdu. Burada kar pisti yaptık kendi başımıza. Eğleniyoruz ve mutluyuz" dedi.

Mahalle aralarını kayak pistine çeviren vatandaşlar doyasıya eğlendiler

Mahalle aralarını kayak pistine çeviren vatandaşlar doyasıya eğlendiler

Mahalle aralarını kayak pistine çeviren vatandaşlar doyasıya eğlendiler

Mahalle aralarını kayak pistine çeviren vatandaşlar doyasıya eğlendiler

Mahalle aralarını kayak pistine çeviren vatandaşlar doyasıya eğlendiler

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Son Dakika Haberleri

Karabük, kar, Yerel, Güncel, Haber

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