Mahalle, 4 ay aradan sonra ikinci kez karantinaya alındı
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Mahalle, 4 ay aradan sonra ikinci kez karantinaya alındı

Mahalle, 4 ay aradan sonra ikinci kez karantinaya alındı
Demirören Haber Ajansı / Tuncay Avcı - Haberler | Güncel

VAN'ın Gürpınar ilçesinin kırsal Otbiçer Mahallesi, koronavirüs vaka ve temaslı sayılarının artması üzerine 4 ay aradan sonra ikinci kez karantinaya alındı.

VAN'ın Gürpınar ilçesinin kırsal Otbiçer Mahallesi, koronavirüs vaka ve temaslı sayılarının artması üzerine 4 ay aradan sonra ikinci kez karantinaya alındı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu koronavirüs vaka ve temaslı sayısının arttığı Gürpınar'ın kırsal Otbiçer Mahallesi'nin karantinaya alınmasına karar verildi. Mahallede, polis güvenlik önlemi aldı. Giriş ve çıkışlara izin verilmeyen mahallede sağlık ekipleri pozitif çıkan vakalarla temas halinde olan kişileri tespit etmek amacıyla filyasyon çalışması başlattı.Otbiçer Mahallesi, 29 Mart'ta da 14 gün karantinaya alınmıştı.


Mahalle, 4 ay aradan sonra ikinci kez karantinaya alındı
Mahalle, 4 ay aradan sonra ikinci kez karantinaya alındı
Mahalle, 4 ay aradan sonra ikinci kez karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tuncay Avcı

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