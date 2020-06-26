Mağrip Arap Alimler Birliğinden "Sisi'nin Libya'ya müdahale" tehdidine kınama
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Mağrip Arap Alimler Birliğinden "Sisi'nin Libya'ya müdahale" tehdidine kınama

Mağrip Arap Alimler Birliği, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Libya'ya müdahale tehditlerine tepki gösterdi.

Mağrip Arap Alimler Birliğinden
26.06.2020 00:05 | Son Güncelleme: 26.06.2020 00:05

Mağrip Arap Alimler Birliği, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Libya'ya müdahale tehditlerine tepki gösterdi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, "Mısır Cumhurbaşkanı'nın, ülkesinin ulusal güvenliğini koruma bahanesiyle Libya'ya askeri müdahale yapabilecekleri yönündeki sözlerini şiddetle kınıyoruz. Sisi'yi, uluslararası normların da doğruladığı dini kurallara aykırı olan açıklamalarının kötü sonuçlarından dolayı uyarıyoruz ve komşu ülkelerin işlerine karışmamaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Libyalıların güvenliğini tehdit eden, ülkenin ve bölgenin ulusal güvenliğiyle oynayanların ajandalarına hizmet eden Halife Hafter'e bağlı milisleri desteklemenin olumsuz yansımalarından Sisi'nin sorumlu olacağı vurgulandı.

Libyalılara, söz birliğine varmak ve ülkeye olumsuz yönde yapılacak dış müdahale kapılarını kapamak için çaba harcamaları çağrısında bulunulan açıklamada, Mağrip ülkelerinden de bölünmeyi sona erdirmek ve ülkedeki siyasi krizi çözmek amacıyla tarihi sorumluluklarını yerine getirmeleri ve Libya hükümetini desteklemek için siyasi girişimlerde bulunmaları istendi.

Açıklamada, uluslararası toplumun Libya topraklarının birliğini ve bütünlüğünü korumak için çalışmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

Birliğin açıklamasında, bölgedeki halklara, başkent Trablus ve genel olarak Libya'nın farklı şehirlerine yönelik saldırıları kınama çağrısında bulunuldu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 20 Haziran'da Libya sınırı yakınlarındaki Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.

Libya'daki kabileleri ve aşiretleri eğitip silahlandıracaklarını belirten Sisi, "Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız. Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." demişti.

Libya hükümeti, Sisi'nin askeri müdahale tehdidi taşıyan ifadelerini, "Libya'nın iç işlerine karışma, egemenliğine tecavüz ve bir savaş ilanı olarak" nitelendirmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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