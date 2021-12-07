'Magnum'lu aramada 104 kilo eroin ele geçirildi

İPEKYOLU, VAN (DHA) - VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polis bir ev ve araçta özel eğitimli köpek 'Magnum' ile yaptığı aramada 104 kilo 250 gram eroin ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde bir ev ve araçta uyuşturucu olduğu ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, eve operasyon düzenledi. Narkotik köpeği 'Magnum' ile ev ve park halindeki araçta yapılan aramada 104 kilo 250 gram eroin ele geçirildi,1 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.