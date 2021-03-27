'Magnum' ilk icraatında 104 kilo eroin yakaladı

Van'ın Tuşba ilçesinde narkotik köpeği 'Magnum' katıldığı ilk icraatında 104 kilo 400 gram eroin yakaladı.

Van'ın Tuşba ilçesinde narkotik köpeği 'Magnum' katıldığı ilk icraatında 104 kilo 400 gram eroin yakaladı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde tespiti yapılan bir aracın Tuşba ilçesinde yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Araçta Narkotik Madde Arama Köpeği Magnum ile birlikte yapılan detaylı aramada 200 paket halinde toplam 104 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak E.K. ve M.S. isimli şahıslar 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü de operasyonu sosyal medya hesabında paylaşarak, "Aramıza yeni katılan narkotik köpeğimiz Magnum'un ilk icraatı: 104 kilo 400 gram eroin" notuna yer verdi.

(İHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı