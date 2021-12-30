'MAGNUM' İLE ARAMADA OTOMOBİLE GİZLENEN 15 KİLO EROİN BULUNDU - Haberler
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'MAGNUM' İLE ARAMADA OTOMOBİLE GİZLENEN 15 KİLO EROİN BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'da, özel eğitimli köpek 'Magnum' ile otomobilde yapılan aramada yaktı tankı içerisine gizlenmiş 15 kilo 10 gram eroin ele geçirildi, 1 kişe gözaltına alındı.

VAN (DHA) - VAN'da, özel eğitimli köpek 'Magnum' ile otomobilde yapılan aramada yaktı tankı içerisine gizlenmiş 15 kilo 10 gram eroin ele geçirildi, 1 kişe gözaltına alındı.

Van'ın Edremit ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Magnum' ile yapılan detaylı aramalarda, yakıt tankı içerisine gizlenmiş 15 kilo 10 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

'MAGNUM' İLE ARAMADA OTOMOBİLE GİZLENEN 15 KİLO EROİN BULUNDU

'MAGNUM' İLE ARAMADA OTOMOBİLE GİZLENEN 15 KİLO EROİN BULUNDU

'MAGNUM' İLE ARAMADA OTOMOBİLE GİZLENEN 15 KİLO EROİN BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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