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Magnum çekilişi ne zaman? Magnum çekiliş 2021

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Magnum çekilişi ne zaman? Magnum çekiliş 2021

Bu yıl La Casa De Papel ile iş birliği yapan Magnum'un Porsche kampanyası hakkında Magnum çekilişi ne zaman? Magnum çekiliş 2021! başlıklarının detayı merak ediliyor. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan Magnum Porsche çekilişi hakkında detayları sizler için derledik. Magnum çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak? Magnum Porsche çekiliş 2021 nerede yapılacak?

Magnum çekilişi ne zaman? Magnum çekiliş 2021! başlıkları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Magnum çekilişi bu yıl da yüz binlerce kişinin yakın takibinde olmakta. Magnum çekiliş sonuçları dahilinde 2 şanslı isim Porsche marka araçların sahibi olacak. Peki, Magnum mini tüketicilerinin bir, Magnum Double tüketicilerinin ise iki kez çekiliş hakkı kazandığı Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, son model 2 arabanın sahibini bulacağı çekiliş hakkında bazı bilgiler... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MAGNUM ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Magnum çekiliş sonuçları, 13 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşecek olan çekiliş ile netlik kazanacak.

Çekiliş, 13.10.2021 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

Kazanan talihliler 16.10.2021 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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