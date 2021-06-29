Magnesia Antik Kenti'nde devir teslim yapıldı
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Magnesia Antik Kenti'nde devir teslim yapıldı

Magnesia Antik Kenti'nde devir teslim yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın önemli tarihi yerlerinden olan Magnesia Antik Kenti'nde kazı başkanları devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Aydın'ın önemli tarihi yerlerinden olan Magnesia Antik Kenti'nde kazı başkanları devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve adeta açık hava müzesi olan Aydın'ın önemli antik kentlerinden olan Magnesia Antik Kenti'nde devir teslim töreni gerçekleştirildi. Uzun yıllar Aydın'ın kültürel tarihi adına önemli çalışmalar gerçekleştiren ve Magnesia Kazı Başkanlığı görevini yapan Prof. Dr. Orhan Bingöl'ün emekli olması sebebiyle, yerine Doç. Dr. Görkem Kökdemir getirildi. Kazı başkanlığı devir tesliminin gerçekleştirilmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız, paylaşımında "Magnesia Antik Kenti kazısında devir teslim gerçekleştirildi. Emekli olan Prof.Dr. Orhan Bingöl' e yeni yaşamında sağlık ve mutluluklar, yeni kazı başkanımız Doç. Dr. Görkem Kökdemir'e de başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.

(Uğur Eser/ İHA)

Magnesia Antik Kenti'nde devir teslim yapıldı
Magnesia Antik Kenti'nde devir teslim yapıldı
Magnesia Antik Kenti'nde devir teslim yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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