Magic Legends Necromancer ve The Sanctifier'ı duyurdu | Mmorpg oyunları
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Magic Legends Necromancer ve The Sanctifier'ı duyurdu | Mmorpg oyunları

Yayıncı Perfect World Entertainment ve geliştirici Cryptic Studios tarafından piyasaya sürülecek olana Magic Legends çıkış tarihi ne zaman? Magic Legends sistem gereksinimleri neler? Mmorpg nedir? Mmorpg oyunlar 2020 neler?

13.08.2020 15:49 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:55

Neverwinter yaratıcıları tarafından geliştirilen Magic: Legends, mmorpg oyunlardan biri olarak karşımıza çıkacak. Perfect World Entertainment ve Cryptic Studios işbirliği ile piyasaya çıkacak olan oyun, Necromancer'ın Magic: Legends için beş sınıftan biri olacağını duyurdu.

MAGIC LEGENDS

Magic: The Gathering! evreninde geçen oyunda oyuncular büyücü Planeswalker olarak Magic çok evrenine giriş yapacak. Yakın zamanda çıkacak olan Magic: Legends, Magic: The Gathering evreninde geçen RPG, Necromancer sınıfına sahip olacak ve oyuncuların seçebileceği beş farklı Planeswalkers (sınıf) arasında yer alacak.

NECROMANCER

Necromancer gücü ile yaratıkları emirlerini yerine getirtmek için çağırır ve nihayetinde rakiplerine zarar vererek kazanır. Bu, yaşam ile ölüm arasındaki denge ile ilgili. Güçlü çağrılar elde etmek için kendi yaşam güçlerini feda ediyor.

Zaman içinde hasar (Damage Over Time - DoT) ve zaman içinde iyileşme (Healing Over Time - HoT) etkisi ile düşmanların zararından ve dost takımdan uzaklaştırmak için sağlığı kullanabilirler.

Grim Siphon: Zamanla düşmanlardan can alan orta menzilli bir kırbaçlama saldırısı.

Grave Upheaval: Düşmanları hedef alan ve iki iskelet çağıran, hasar veren ikincil bir yetenek.

Soul Wither: Yakındaki düşmanlara zamanla yavaşlama ve hasar etkisi uygulayan bir yardımcı yetenek.

Magic Legends Necromancer ve The Sanctifier'ı duyurdu | Mmorpg oyunları

THE SANCTIFIER

Geçtiğimiz ay Cryptic, hasar verirken iyileşme gücü olan ve savaş alanına denge getiren The Sanctifier sınıfını açıklamıştı.

MAGIC LEGENDS ÇIKIŞ TARİHİ

2020 yılında PC için, 2021 yılında Xbox One ve PS4 için piyasaya sürülecek.

MMORPG NEDİR?

Devasa çok oyunculu çevrim içi aksiyon rol yapma oyunlarına verilen addır.

Magic Legends Necromancer ve The Sanctifier'ı duyurdu | Mmorpg oyunları

MMORPG OYUNLARI

Phantasy Star Online 2

STAR WARS: The Old Republic

League of Angels: Heavens Fury

Nostale

Metin2

İkariam

World of Tanks

World of Warship

Star Sonata 2

Legends of Aria

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Magic Legends Necromancer ve The Sanctifier'ı duyurdu | Mmorpg oyunları

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