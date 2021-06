Magic Legends, 31 Ekim Tarihinde Kapatılacak

Cryptic Studios tarafından geliştirilen Magic Legends isimli aksiyon oyunu, 31 Ekim günü saat TSİ 21.59'da kapanacak. Oyun, Mart ayında açık betaya girmişti ve para kazanma yöntemleri nedeniyle ciddi eleştiriler almıştı. Yönetici yapımcı Steve Ricossa:

"Bazı hatalar yaptık, ancak başardıklarımızdan gurur duyuyoruz. Wizards of the Coast sayesinde, kapsamlı Magic: The Gathering Evreni'ni geniş bir kitleye ulaştırdık ve yerleşik ARPG türünde yeni şeyler keşfettik. Yol boyunca birkaç değerli ders öğrendik ve bunları Cryptic'in gelecekteki oyun geliştirme çabalarını iyileştirmek için kullanacağız." dedi.

Bu arada geliştirici, ZEN Store'daki ögeleri premium para birimi yerine oyun içi para birimiyle satın alınabilir hale getirmek için bir güncelleme yayınlayacak.

Magic Legends için para harcayan tüm oyuncular, yaptıkları satın alımlar için tam geri ödeme alacak. Arc Games aracılığıyla satın alım gerçekleştiren kullanıcılar ise stüdyonun diğer oyunlarına harcamak için 10 dolar kredi alacak. Geri ödemelerin tüm mağazalar için dört hafta süreceği söylendi, ancak Epic Games Store'un 14 Temmuz'a kadar işlemleri bitireceği söylendi.

Ricasso ayrıca oyunu gelecekte geri getirmek için bir planları olmadığını da belirrtti. Utanç verici ama sonuçta özellikle hayran geri bildirimleri göz önüne alındığında sürpriz bir fikir değil. Oyunun kapanmasıyla ilgili daha fazla tepki için bu göz atabilirsiniz.

Magic Legends Nasıl Oyun?

Oyun, Wizards of the Coast tarafından uzun yıllardır geliştirilen popüler kart oyunu Magic: The Gathering'den bilinen bir fantezi evreninde geçen bir MMORPG oyunuydu. Oyun dinamik bir dövüş sistemi sundu ve oynaması ücretsiz bir model üzerine kuruldu. Neverwinter ve City of Heroes ve Champions Online ile tanınan Cryptic Studios'tan deneyimli geliştiriciler tarafından geliştirilen oyun istediği başarıyı yakalayamadı. Para kazanma modelleri yüzünden oldukça fazla eleştiriler alan ekip maalesef daha fazla dayanamadı.

Kaynak: Turkmmo