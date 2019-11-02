Magic Camp Filmi
Magic Camp filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Magic Camp filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Mark Waters'ın yönetmenliğini yaptığı komedi filminin başrollerinde Gillian Jacobs, Adam Devine, Rosalind Chao, Josie Totah ve Rochelle Aytes yer alıyorlar.
Yönetmen: Mark Waters
Senaryo: Gabe Sachs, Jeff Judah, Matt Spicer, Max Winkler, Micah Fitzerman-Blue, Noah Harpster, Dan Gregory, Doug Mand
Oyuncular: Gillian Jacobs, Adam DeVine, Rosalind Chao, J.J. Totah, Rochelle Aytes, Jeffrey Tambor, Aldis Hodge, Isabella Crovetti, Justin Willman, Lonnie Chavis, Michael Hitchcock, Rebecca Metz, Charlet Chung, Desmond Chiam, Izabella Alvarez, Madison Bontempo
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Magic Camp
Yapımcı Firma: Walt Disney Pictures
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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