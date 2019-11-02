Magic Camp Filmi

Magic Camp Filmi

Magic Camp filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Magic Camp filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

02.11.2019 11:57
Magic Camp Filmi

Mark Waters'ın yönetmenliğini yaptığı komedi filminin başrollerinde Gillian Jacobs, Adam Devine, Rosalind Chao, Josie Totah ve Rochelle Aytes yer alıyorlar.

Yönetmen: Mark Waters

Senaryo: Gabe Sachs, Jeff Judah, Matt Spicer, Max Winkler, Micah Fitzerman-Blue, Noah Harpster, Dan Gregory, Doug Mand

Oyuncular: Gillian Jacobs, Adam DeVine, Rosalind Chao, J.J. Totah, Rochelle Aytes, Jeffrey Tambor, Aldis Hodge, Isabella Crovetti, Justin Willman, Lonnie Chavis, Michael Hitchcock, Rebecca Metz, Charlet Chung, Desmond Chiam, Izabella Alvarez, Madison Bontempo

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Magic Camp

Yapımcı Firma: Walt Disney Pictures

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 01.01.2070


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Kaynak: InterSinema.com
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