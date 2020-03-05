Magic Arch Filmi
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Hayal gücü yüksek olan genç bir yunus, balık şehrini şeytani Moray Eels’ten kurtarır. Bu sırada hayalleri gerçek yapan büyülü bir kemer bulan yunus, bu sayede yeniden babası ile bir araya gelir.
Yönetmen: Vasily Rovensky
Senaryo: Alec Sokolow
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Magic Arch
Yapımcı Firma: Licensing Brands
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Rusya
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Karo Premiere
Vizyon Tarihi: 03.04.2020
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Kaynak: InterSinema.com