Magic Arch Filmi

05.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:49

Hayal gücü yüksek olan genç bir yunus, balık şehrini şeytani Moray Eels’ten kurtarır. Bu sırada hayalleri gerçek yapan büyülü bir kemer bulan yunus, bu sayede yeniden babası ile bir araya gelir.

Yönetmen: Vasily Rovensky

Senaryo: Alec Sokolow

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Magic Arch

Yapımcı Firma: Licensing Brands

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Rusya

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Karo Premiere

Vizyon Tarihi: 03.04.2020



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Kaynak: InterSinema.com