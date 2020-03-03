MAGİAD yönetimi EGİFED'i Manisa'da ağırladı

03.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:20

Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) yönetimi Ege Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu'nu (EGİFED) Manisa'da ağırlayarak fikir alışverişinde bulundu.



EGİFED yönetimi Manisa'ya gelerek bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. MAGİAD yönetimi tarafından Manisa'da ağırlanan EGİFED yönetimi Manisa Valisi Ahmet Deniz ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz'ı ziyaret etti. Ziyaretlerde Manisa'daki ekonomik gelişmeler hakkında bilgi alan dernek yönetimi daha sonra yemekli toplantıya geçti. Toplantıda konuşan MAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağırbaşlı, son günlerde Suriye'de şehit olan Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, Manisa'nın ekonomik ve kültürel olarak Ege Bölgesi'nin en önemli şehirlerinden birisi olduğuna vurgu yaptı. EGİFED Başkanı Buğra İlter ise Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" sözüne vurgu yaparak bölgesel huzurun, ekonomik gelişme ve refaha olan katkısının önemine değindi.



Konuşmaların EGİFED Başkanı İlter, MAGİAD Başkanı Ağırbaşlı MAGİAD ailesine yeni katılan üyelere rozet takdimini yaptı.



İnceleme ziyaretlerine EGİFED Başkanı Aydın Buğra İlter ve yönetimi, Denizli Genç İş Adamları Derneği Başkanı Hakan Urhan ve yönetimi, Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Mustafa Aslan ve yönetimi ile Akhisar Genç İş Adamları Derneği Başkanı Özkan Kalın, önceki dönem MAGİAD Başkanları İdris Şendil, Ömer Geriter, Teakwondo Federasyonu üyesi Gökay Budak katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA