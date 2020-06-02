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MAGİAD üyeleri işlerinin başında

Manisa Genç İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağırbaşlı, "MAGİAD olarak üye iş adamlarımız iş yerlerinde faaliyete başladı.

MAGİAD üyeleri işlerinin başında
02.06.2020 09:52 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:55

Manisa Genç İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağırbaşlı, "MAGİAD olarak üye iş adamlarımız iş yerlerinde faaliyete başladı. Sosyal mesafe kurallarına uyarak hijyenimize dikkat ederek maske ve siperlik takılmak sureti ile işlerimizin başındayız. Ulusumuzun bu badireyi en kısa sürede ve en hasarsız bir şekilde atlatmasını temenni ediyoruz." dedi.

Normalleşme süreciyle birlikte işlerine ara veren birçok esnaf ve iş adamı yeniden işlerinin başına geçmeye başladı. Normalleşme süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Manisa Genç İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağırbaşlı, "Çin'de ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edilen Covid-19 başta Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere tüm dünyayı etkisine almıştır. Küresel salgının dünya ticaret hacmine ve ekonomiye negatif etkisi her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde küresel salgının yayılmasını sınırlandırabilmek ve sonlandırabilmek için arka arkaya tedbirler alınmakta ve alınan tedbirlerin devam etmesi beklenmektedir. Salgının ekonomiye olan etkilerinin hafifletilmesi, sürecin en az zararla atlatılması için destek paketleri açıklanmaktadır. Ülkemiz başta olmak üzere belirli devletler tarafından kontrollü normalleşmeye yönelik planlamalar yapılmakta olsa da, salgının tam olarak önüne geçilememesi ya da aşının veya tedavinin henüz tam olarak bulunamaması sebebiyle uzun bir dönem tedbir yükümlülüklerinin hayatımızda yer alacağı aşikardır. Keza Kuzey Yarım Kürede havaların ısınmasıyla virüsün cansız ortamlardaki direnci düşmekte ve göreceli olarak vaka sayıları azalmakta olsa da havaların soğumasıyla birlikte salgının ne şekilde ivmeleneceğine yönelik bir öngörüde bulunmak zordur. Bu sebeple ekonominin canlanması noktasında önemli bir adım olan kısmi normalleşme uygulamaları ve belirli kısıtlamaların kaldırılması, bizlerin tedbir alma noktasındaki teyakkuzuna herhangi bir şekilde olumsuz surette etki etmemelidir. MAGİAD olarak üye iş adamlarımız iş yerlerinde faaliyete başladı. Sosyal mesafe kurallarına uyarak hijyenimize dikkat ederek maske ve siperlik takılmak sureti ile işlerimizin başındayız. Ulusumuzun bu badireyi en kısa sürede ve en hasarsız bir şekilde atlatmasını temenni ediyoruz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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