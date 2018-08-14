Magiad'tan ABD Ürünlerine Veto

Manisa Genç İş Adamları Derneği tarafından üyelerin katılımıyla düzenlenen toplantıda ABD menşeili ürünlerin alış ve satışını durdurma kararı aldı.

MAGİAD üyeleri, dolar kurundaki artışlar sonrasında toplantı düzenledi. Toplantı sonrası MAGİAD üyeleri olarak ABD menşeili ürünlerin alış ve satışını durdurma kararı aldı. Toplantıda konuşan MAGİAD Başkanı Ömer Geriter, "Son günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı ekonomik savaş ve özellikle Türk lirasını, Türk devletini ve Türk milletini hedef alan açıklamalarını hayretle ve şaşkınlıkla izliyoruz. Bir devletin başka bir devletin para birimini hedef gösterecek şekilde açıklama yapması, uluslararası devlet geleneğine aykırıdır. Bu durum açıkça bir ekonomik savaşın işaretidir, devletimize ve milletimize bir darbe girişimidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti darbelere boyun eğmeyeceğini 15 Temmuz'da göstermiştir, bundan böyle de göstermeye devam edecektir" dedi.

MAGİAD olarak devletin yanında olduklarını ifade eden Başkan Geriter, "Biz de Manisa Genç İşadamları Derneği olarak 15 Temmuz'da olduğu gibi devletin ve milletin yanında olmaya devam edeceğiz. Devlet baki hükümetler geçicidir, iktidarları değiştirme mekanizması sadece seçimlerdir. Sandığa saygımız sonsuzdur. Sandık dışında oynanan oyunlara müsaade etmedik, bundan böyle de müsaade etmeyeceğimizi açıkça ortaya koyuyoruz. Bu sebeple MAGİAD olarak tüm üye arkadaşlarımızla birlikte elimizi taşın altına koyduk. Bizler işyerlerimizde Amerikan menşeili ürünleri firmalarımızda satışını durdurma ve ABD ve Başkan Donald Trump'ın ülkemizle ilgili alçakça tutumundan vazgeçene kadar ABD ürünlerini almama konusunda karar verdik. Doların şu anki değeri tamamen spekülatif şekilde artırılmıştır. Doların gerçek değeri 5 TL'dir. Biz doların artışının tamamen Türkiye'ye diz çöktürmek için spekülatif olarak yükseltildiğini düşünüyoruz. Ülkemize karşı dış güçler tarafından oynanan oyunu farkındayız. Bu oyunda hangi siyasi görüşe sahip olursak olalım, milletimiz ve devletimizin yanındayız, yanında olmaya da sonuna kadar devam edeceğiz" dedi. - MANİSA