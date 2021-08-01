MAĞDURLAR SAS HOLDİNG ÖNÜNDE EYLEM YAPTI
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MAĞDURLAR SAS HOLDİNG ÖNÜNDE EYLEM YAPTI

MAĞDURLAR SAS HOLDİNG ÖNÜNDE EYLEM YAPTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ATAŞEHİR'de bulunan SAS Holding önünde toplanan bir grup, paralarını alamadıkları ve mağdur olduklarını ileri sürerek eylem yaptı.

ATAŞEHİR'de bulunan SAS Holding önünde toplanan bir grup, paralarını alamadıkları ve mağdur olduklarını ileri sürerek eylem yaptı.

SAS Holding önünde 15 Haziran günü şirket yöneticilerinden Sibel Koçan silahla vurulup öldürülmüş ve içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantası gasp edilmişti. Yaşanan olayın ardından Koçan'ın eski eşi ve aynı zamanda şirket yöneticisi Süleyman Aydın intihar etmişti. Yaşanan bu olayların ardından holding ile ilgili saadet zinciri iddiaları gündeme gelmişti. Şirkete para verdiklerini ve paralarını alamadıklarını ileri süren mağdurlar zaman zaman holding önünde eylem yapmıştı. Bugün de şirket binası önüne gelen yaklaşık 100 kişilik bir grup eylem yaparak, yetkililerden yardım istedi.

13 BİN 105 KİŞİ BİR ORDU DEMEKTİR

3 yıldır şirkette olduğunu ve kendisinin de mağdur olduğunu iddia eden Mehmet İldem, Söylendiği gibi şirketin yönetiminde değilim. Pandemi nedeniyle saha ekibi olarak belirli görevler üstlendik evet. Buradaki kişiler için üstlendik. Bir komploya kurban gittik. 13 bin 105 mağdur var şuan. Toplam meblağ 639 milyon lira bize söylenen. Bize yetkililer Siz verdiklerinizi almışsınız zaten, hiç bir hakkınız yok diyor. Bu şirketin kalbini ve beynini bir günde aldılar. Biz diyoruz ki ivedi bir şekilde şirketin her şeyi araştırılsın. 13 bin 105 kişi bir ordu demektir. Herkes hakkı olanı istiyor. Ben ailem olarak 15 milyona yakın para koydum. 2 oğlumda burada ben şahsım olarak 4 milyona yakın para koydum dedi. İlknur Çakır isimli bir kişi de mağdur olduğunu anlatarak, Ekibimle birlikte 180 bin lira zarara uğradık şuan. Bir muhatap bulamıyoruz. Bu zamana kadar paramızı günü gününe tıkır tıkır alıyorduk. Ölümler olduğundan beri muhatap bulamıyoruz diye konuştu. Grup eylemin ardından şirket önünden ayrıldı.

MAĞDURLAR SAS HOLDİNG ÖNÜNDE EYLEM YAPTI
MAĞDURLAR SAS HOLDİNG ÖNÜNDE EYLEM YAPTI
MAĞDURLAR SAS HOLDİNG ÖNÜNDE EYLEM YAPTI
MAĞDURLAR SAS HOLDİNG ÖNÜNDE EYLEM YAPTI
MAĞDURLAR SAS HOLDİNG ÖNÜNDE EYLEM YAPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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