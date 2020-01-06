Mağdur edildiklerini iddia eden devre tatil sahipleri eylem yaptı

06.01.2020 13:09 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:14

Afyonkarahisar'da bir termal tesisin el değiştirmesi sonrası mağdur olduklarını iddia eden bir grup vatandaş, eylem yaptı.



Termal tesisin önünde toplanan vatandaşlar, tesisin el değiştirmesi sonrası bazı hizmetlerden artık ücretsiz yararlanamadıklarını ileri sürdü. Grup adına açıklama yapan Mustafa Ersoy, "Günlük havuz kullanımları için firma tarafından giriş kartları tanzim edilerek üyelere verilmiş, giriş kartı verilmeyen üyelere de firma tarafından imzalı ve kaşeli olarak kartvizitler verilerek günlük havuz kullanımları sağlanmıştır. Üye olduğumuz tarihten beri ücretsiz olarak istifade ettiğimiz günü birlik kür merkezi ve yüzme havuz kullanımlarının 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle ücretli hale getirileceği, 24 Kasım 2019 ve 24 Aralık 2019 tarihli mesajlarla ve şifahi olarak biz üyelere iletildi. Halbuki sözleşmenin ek 2 sayılı tesis kullanım yönetmeliğinde, üyelerin tesis içerisinde ücretini ödeyerek faydalanabileceği hizmetler belirtildikten sonra, kese, masaj, çamur banyosu ekstra bir ücret ödemeden faydalanabileceği aktiviteler yüzme havuzları, Türk hamamı, sauna, belirlenmiş ve karşılıklı imza altına alınmıştır. 'Sözleşmenin tesis içerisinde sağlanan diğer imkanlar bölümünde üyelerin gerek kendi villa kullanım döneminde gerekse günü birlik kaplıca kullanımlarında ücretli hizmetlerden yararlanırken yüzde 30 indirim uygulanır' hükmü yer almaktadır. Burada belirtilen yüzde 30 indirimli ücret; tesis kullanım yönetmeliğinde belirtildiği gibi üyelerin tesis içerisinde ücretini ödeyerek faydalanabileceği hizmetleri kapsamaktadır" diye konuştu.



"Gerekli şikayetlerde bulunduk"



Gerekli kurumlara tesis üyeleri olarak şikayetlerde bulunduklarını belirten Ersoy, "Termal tesiste üyelik sözleşmeleri, 5,10 ve 20 yıl süreli, 7 ile 14 günlük villa kullanım ve 365 gün günü birlik umumi havuz kullanım şartlarıyla yaklaşık 3 bin ile 25 bin TL ücretlerle yapılmıştır. Sözleşmede tesisin bakım ve onarımının tesis yönetimine ait olduğu ve tesis kullanımında üyelere herhangi bir ek ödemenin yansıtılmayacağı hükmü yer almaktadır. Halen veren üyelerden ek ücretleri alıyorlar. Tamir bakım senelik aidatını 14 günlük villa kullanımında, 2019 yılı için 300 TL'den, 500 TL'ye çıkardılar. 2020 yılı için 750 TL isteniyor. Yıllık aidatlardaki artışlar yeni yönetimle birlikte yüzde 70'ler seviyesine gelmiş durumda. Haksız uygulamaların önlenmesi için Cimer'e, İl Özel İdaresine ve Ticaret Borsasına şikayetlerde bulunulmuş ayrıca Afyonkarahisar Tüketici Hakem Heyetine davalar açılmıştır. Binlerce üyesi bulunan termal tesisin keyfi uygulama ile bizleri mağdur etmesinin önlenmesiyle, yıllardır uygulanan günü birlik ücretsiz Türk hamamı ve yüzme havuzu hizmetinden yine ücretsiz olarak yaralanmamız ve sözleşme şartlarına uyulması, sözleşme hükümlerine uyulmamakta ısrar edilirse; hukuki olarak yaptığımız sözleşmeleri topluca feshedip, ilgili şirketten, ödediğimiz bedellerle birlikte tazminat talebi yoluna gidileceğinin ve ihtiyati tedbir yoluyla kaplıca faaliyetinin durdurulacağının bilinmesi hususunda kamu oyunun bilgilenmesini arz ederiz" dedi.



"Üyelerimizin mağdur olmasını istemeyiz"



Basın mensuplarına konu ile alakalı açıklamada bulunan termal tesisin genel koordinatörü Kasım Korkut, "Buradaki üyelerimizin 5 veya 10 yıllık olmak üzere 1 haftalık devre tatil hakları var. Tesisimizin hamam, havuz gibi haklarından yararlanabiliyorlar. Bu sözleşmeleri de bu kapsam içerisinde ancak bu üyelerimizin talep ettikleri konu şudur; 'Biz bu hamam ve havuzları 365 gün ücretsiz kullanmak istiyoruz' diyorlar. Daha önce buranın işletmecisi olan kişiler bir yerde devremülk satmak için bu taahhütte bulunmuşlar. Biz buraya alırken sözleşmelerine bağlı olarak devraldık. Sözleşmelerinde öyle bir hakları yok. Dolayısıyla dedik ki kendileri -biz sizlere bu şekilde kullandıramayız-" ifadelerini kullandı.



Üyelerinin hemen hemen tamamı ile görüştüklerini ve durumun makul karşılandığını söyleyen Korkut, "Şuan üyelerimizin ilk bölümü isteğimizi kabul ederek gelmeye başladı. Ancak çok küçük bir grup buna karşı çıktı. Biz de bu konudaki itirazlarınızı devletimizin hakimlerine savcılarına iletebilirsiniz dedik şu an zaten mahkemelik bir durum var. Bir hafta içerisinde çözülecek. Onlar da zaten bu hakların olmadığını biliyorlar. Bence amaçları kamuoyu oluşturup baskı kurmak için buraya geldiler. Bizler hak aramalarını makul karşılıyoruz. Belli ölçüler içerisinde haklarını arayabilirler. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Mahkemelerimiz ne karar verirse versin saygılıyız ve verdikleri karar şeklinde hareket ederiz. Hiçbir üyemizin mağdur olmasını istemeyiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA