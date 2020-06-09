Mağdur çiftçiler için Hasar Tespit Komisyonu kuruldu
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Mağdur çiftçiler için Hasar Tespit Komisyonu kuruldu

Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak ve beraberindekiler, geçtiğimiz hafta birer gün arayla selin vurduğu fasulye ve şerbetçiotu tarlalarını yerinde incelerken, çiftçilerin mağduriyetinin karşılanabilmesi adına Hasar Tespit Komisyonu kuruldu.

Mağdur çiftçiler için Hasar Tespit Komisyonu kuruldu
09.06.2020 13:04 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:09

Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak ve beraberindekiler, geçtiğimiz hafta birer gün arayla selin vurduğu fasulye ve şerbetçiotu tarlalarını yerinde incelerken, çiftçilerin mağduriyetinin karşılanabilmesi adına Hasar Tespit Komisyonu kuruldu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde art arda iki gün yağan şiddetli yağmur ve dolu sonrası 450 dekar tarım arazindeki mahsulleri zarar büyük bir zarar görmüştü. Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve Tarım ve Orman Pazaryeri İlçe Müdürlüğü teknik personeli zarar gören tarlaları gezdi.

"Çiftçilerimizden bilgi aldık"

İncelemeler esnasında kısa bir değerlendirmede bulunan Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, "İlçemiz ve köylerinde geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli yağış sebebiyle zarar gören çiftçilerimizi ziyaret ettik. İlgili kurum ve kuruluşlarımız yetkilileri ile yaptığımız ziyarette çiftçilerimizden bilgi aldık" dedi.

"Allah daha beterinden korusun"

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise, "Hasar gören Çiftçi kardeşlerimizin mağduriyetlerinin karşılanması noktasında ilgili kurumlarımız gerekli çalışmaları başlatmış durumda. Köylülerimizin, çiftçi kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Allah daha beterinden korusun diyorum ve mağdur olan hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

"Mağdur olan tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, sel zararından etkilenen çiftçilerin mağduriyetinin karşılanabilmesi adına Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüğü Hasar Tespit Komisyonu oluşturduklarını belirtti. Yoldaş, "Ekiplerimiz zaman kaybetmeden çalışmalara başlamışlardır. Gece- Gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdüren arkadaşlarımız en kısa sürede içerisinde tespit çalışmalarını tamamladılar Bizler il ve ilçe müdürlüğü olarak her zaman köylülerimizin, çiftçi kardeşlerimizin yanındayız. Mağdur olan tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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