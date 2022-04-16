Zuhal Topal... VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILAN EŞİYLE DUBAİ'YE GİTTİ! - Haberler

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Zuhal Topal... VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILAN EŞİYLE DUBAİ'YE GİTTİ!

Magazinkolik - Magazin
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Zuhal Topal... VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILAN EŞİYLE DUBAİ'YE GİTTİ!

Zuhal Topal'la programının sunucusu Zuhal Topal, eşi Korhan Saygıner ve kızıyla birlikte Dubai'ye tatile gitti.

Her yaptığı adım adım takip edilen Zuhal ve ailesinden haber var. Zuhal Topal, eşi Korhan Saygıner'le birlikte Ramazan ayında Dubai'ye gitti. O anlardan bir kare paylaşan Topal'ın paylaşımına binlerce beğeni geldi.

KKTC VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKARILDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükümeti, 1200 kişilik vatandaşlık listesinde yaptığı değerlendirmede aralarında ünlü oyuncu ve sunucu Zuhal Topal'ın eşi Korhan Saygıner'in de bulunduğu 175 kişinin vatandaşlığını iptal etmişti.

Zuhal Topal... VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILAN EŞİYLE DUBAİ'YE GİTTİ!

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