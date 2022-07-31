Zuhal Topal... KUMLARDA SERE SERPE!

45 yaşındaki sunucu Zuhal Topal tatil pozlarıyla gündeme geliyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu merak konusu olurken ünlü sunucu henüz bu konuda bir yorumda bulunmadı.

TV8 ekranında izleyici ile buluşan hafta içi her gün ekrana gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz sezon finali sonrası tatile çıkan sunucu tatilden yeni bir paylaşım yaptı.

Acun Ilıcalı ile küslüğe son verip TV8'de sunuculuk yapmaya başlayan Zuhal Topal sezonun yorgunluğunu ailesiyle birlikte tatilde atıyor.

Eylül'de yeniden ekrana dönmesi beklenen Topal son olarak siyah mayosunu giyip kumlarda kızıyla sere serpe poz verdi.

Zuhal Topal'ın pozunu görenler "En güzel deniz kızı", "Yaşıtlarına meydan okuyor", "Ekrana dönün özledik", "Çok doğalsın" yorumlarında bulundu.