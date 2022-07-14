Ziynet Sali Bodrum'u salladı

MUĞLA Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser veren Ziynet Sali hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Yalıkavak'ta sahneye çıkan Ziynet Sali söylediği şarkılarla sevenlerini coşturdu. Yalıkavak Günay Restoran'da sahneye çıkan Sali sevilen şarkılarını seslendirdi. Ünlü sanatçıyı dinlemeye gelenler izdihama neden oldu. Rezervasyonların günler öncesinde dolduğu Sali yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Kıyafeti ve danslarıyla da dikkat çeken Ziynet Sali'nin şarkılarına izlemeye gelenlerde eşlik etti. Zaman zaman slov şarkılarla sevenlerine duygusal anlar yaşatan Sali, söylediği hareketli parçalarla izlemeye gelenleri bir an olsun yerinde oturtturmadı. Yaptığı esprilerle de sevenlerini kahkahaya boğan Sali, Yalıkavak Günay'da mühteşem bir konsere imza attı.