Markası için hazırladığı "Güzellik" şarkısıyla geçtiğimiz aylarda dikkatleri üzerine çeken başarılı girişimci Neslim Güngen, yeni şarkısı "Vizyonsuz" ile radyo&tv listesinde zirveye ortak oldu.

RTVTakip verilerine göre "Lolipop" şarkısıyla 1 numaraya yükselen Gülşen'i, "Vizyonsuz" şarkısıyla Neslim Güngen takip ediyor.

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