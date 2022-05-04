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Zirveye Ortak Oldu

Snob Magazin - Magazin
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Zirveye Ortak Oldu

'Güzellik' şarkısıyla dikkat çeken Neslim Güngen, yeni şarkısı 'Vizyonsuz' ile büyük bir başarı yakaladı.

Markası için hazırladığı "Güzellik" şarkısıyla geçtiğimiz aylarda dikkatleri üzerine çeken başarılı girişimci Neslim Güngen, yeni şarkısı "Vizyonsuz" ile radyo&tv listesinde zirveye ortak oldu.

RTVTakip verilerine göre "Lolipop" şarkısıyla 1 numaraya yükselen Gülşen'i, "Vizyonsuz" şarkısıyla Neslim Güngen takip ediyor.

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