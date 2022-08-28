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Zeynep Mansur Büyüledi

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Zeynep Mansur Büyüledi

Haftalardır Spago'da sahne alan güzel şarkıcı, sahne performansıyla izleyicisini büyüledi.

Sezen Aksu şarkılarıyla izleyenlerine muhteşem anlar yaşatan Zeynep Mansur, Cuma gecelerinin vazgeçilmezi oldu.

Gerek sahne performansı, gerek kıyafetleri ile dikkat çeken Zeynep Mansur, "Sahnede olmak beni çok mutlu ediyor. Spago sahnemiz o kadar keyifli geçiyor ki, her hafta birbirinden değerli izleyenle Sezen Aksu şarkılarının büyüsüne kapılıyoruz." dedi..

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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