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Zeynep Bastık'tan Nefes Kesen Konser

Snob Magazin - Magazin
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Zeynep Bastık'tan Nefes Kesen Konser

Zeynep Bastık bu yaz İstanbul'daki ilk konserini Kemerburgaz'da YBY Yeni Bir Yaşam Etkinlik alanında The Bank Hotel İstanbul sponsorluğunda gerçekleştirdi. Uzun bir süre sonra ilk kez İstanbul'daki dinleyicileriyle buluşan Zeynep Bastık sahne performansı, şovları, özel repertuvarı ve orkestrası ile nefes kesen bir konsere daha imza attı.

İstanbul'un ilk ve en büyük açık hava, kültür sanat, etkinlik alanı olan YBY - Yeni Bir Yaşam Etkinlik Alanı'nda, The Bank Hotel İstanbul sponsorluğunda Zeynep Bastık konseri gerçekleşti. Sevilen şarkılarını seslendiren Bastık, konser boyunca enerjisiyle dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Yeni Bir Yaşam Etkinlik Alanı'nın Kemerburgaz Kent Ormanı içindeki özel alanında gerçekleşen konserde, Türk pop müziğinin efsane şarkılarını yeniden yorumlayan Zeynep Bastık aynı zamanda kendisine ait birbirinden güzel parçaları da seslendirdi.

Uzun bir süre sonra ilk kez İstanbul'daki dinleyenleri ile buluşan sanatçı; "Uzun süredir İstanbul'da konserimiz yoktu. Bu akşam özellikle çok heyecanlıydım. Dinleyecilerim ile birlikte enerji dolu, eğlenceli bir konsere imza attık. Çok mutluyum." dedi.

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