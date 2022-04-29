Zeynep Avcı... YENİ ŞARKISI SILA'DAN!

Katıldığı yarışmayla hayatı değişen ve herkesin hafızalarına kazınan Zeynep Avcı'nın hem Türkiye'de hem de Almanya'da büyük bir hayran kitlesi oluşmuştu.

Günlerce konuşulan ve sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılan Avcı, yeni şarkısı Çığ için stüdyoya girdi.

Sıla'dan tam destek alan Zeynep Avcı; çıkışını da Sıla şarkısı ile yapıyor.

Çığ isimli şarkının sözü ve bestesi Sıla imzası taşırken aranjörlüğünü Gürsel Çelik üstlendi.

Zeynep Avcı, şarkının tüm stüdyo sürecinde Sıla ile çalıştı.

Zeynep Avcı "Çığ" şarkısının klip çekimlerinde Murat Joker yönetmenliğinde kamera karşısına geçti.

12 saat süren klip çekimleri Zekeriyaköy'de bir villa da gerçekleştirildi.

Yaklaşık 50 kişilik bir ekiple çekimleri gerçekleştirilen klibin görüntü yönetmenliğini Varol Şahin üstlendi.

Müzik dünyasına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Zeynep Avcı'nın fotoğraf çekimlerini ise Emre Yunusoğlu gerçekleştirdi.

Zeynep Avcı'nın "Çığ" adlı şarkısı klibiyle birlikte aynı anda Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.

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