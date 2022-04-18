Zeynep Avcı... SILA'DAN TAM DESTEK!

Katıldığı yarışmada sözü ve müziği Tan Taşçı'ya ait olan "Yalan" adlı şarkıyı seslendiren ve herkesin hafızalarına kazınan Zeynep Avcı'nın hem Türkiye'de hem de Almanya'da büyük bir hayran kitlesi oluşmuştu.

Günlerce konuşulan ve sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılan Avcı, yeni şarkısı için stüdyoya girdi.

Yarışma sonrası Sıla'nın konserine davet edilen ve Sıla ile düet yapan Zeynep Avcı, şarkının tüm stüdyo sürecinde Sıla ile birlikte çalışıyor.