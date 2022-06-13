Zeynep Avcı Kıbrıs'ta Esti

Konser öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı," İlk Kıbrıs konserim, çok heyecanlıyım. Kıbrıs'ı çok istemiştik, o yüzden bu gece bizim için özel bir gece" dedi.

Yarışma sonrası single çıkardığını söyleyen Avcı," Söz ve müzik Sıla imzalı şarkımız çıktı. Çok yakın zamanda insanların dört gözle beklediği süprizimiz daha var. Onunla huzurlarınızda olacağım. İnsanların oh be dedirteceğimiz sürpriz geliyor. Biraz daha beklesinler çok az bir zaman kaldı" diye iddialı konuştu.

Sıla hanımla çalışmak çok güzeldi diyen Avcı," İnsanların onu tanıdığı gibi çok doğal ve çok samimi ve çok gerçek. Benim için çok büyük bir şanstı tabi ki" dedi.

"Yalan" şarkısına kattığınız yorum çok sevildi, Tan beyle hiç konuşma şansınız oldu mu? Sorusuna," Yok aramadı ama kendisi, bana çok samimi ve güzel bir mesaj geldi, kendisinden tebrik mesajı" dedi. Bu kadar etki yaratacağını sanmıyordum diyen Avcı," Biraz kıpırdama olur diye düşünmüştüm ama bu kadar beklemiyordum" dedi. Şarkı sonrası tanınırlığının çok arttığını söyleyen Avcı," Şarkı öncesi Berlin'de sahne alıyordum, artık Türkiye'ye adımlarımızı atmaya başladık. Onun akabinde doğru işler yapmakta önemli, bir şarkı ile çıkıp tekrar geriye dönmekte vardı. Onun için çok kaliteli isimlerle çalışmayı tercih ediyoruz, yavaş ve emin adımlarla" şeklinde konuştu.

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