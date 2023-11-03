Zerrin Özer, yeni şarkısını doğum gününde kliplendirdi

Zerrin Özer, söz ve müziği Mustafa Arapoğlu imzası taşıyan şarkısını İstanbul'da kliplendirirken, çalışmasının çıkış tarihini ise doğum gününe denk getirdi..

Klip çekimlerinde duygularını dile getiren Zerrin Özer,"Basit Numaralar ve "Külfet" şarkılarımızdan sonra sırada "Yamalı Yüreğim" isimli çalışmamız var.

Bu kez slow bir aşk şarkısı ile hayranlarımın ve müzikseverlerin karşına çıktım. Gösterilen ilgiden ve özellikle "Basit Numaralar" şarkısı ile genç kuşağında Zerrin ablası olmaktan oldukça mutluluk duyuyorum.

Hem yeni şarkımın heyecanı hem de doğum günüm olması münasebetiyle iki mutluluğu bir arada yaşıyorum. Buradan beni seven, bana değer veren ve beni hiç yalnız bırakmayan dinleyicilerime de teşekkür etmek istiyorum" dedi.