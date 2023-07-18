Zamanda donmuş kadın klibi internet kullanıcılarının aklını başından aldı

Bir TikTok videosunda kadının yürüyüşünün donduğu anlar izleyicileri şaşırttı. Videonun viral olmasıyla birlikte yüz binlerce görüntüleme ve binlerce paylaşım yapıldı.

Zamanda donmuş kadın klibini gören internet kullanıcıları büyük şaşkınlık yaşadı.

Belirtilmeyen bir TikTok hesabı tarafından paylaşılan video, arabaların ön planda kadının yanından geçtiği sırada bir kadının yürüyüşüne ara verdiğini gösteriyor. Birkaç saniye tamamen hareketsiz durduktan sonra yürüyüşüne devam ediyor.

Çarşamba günü yayınlandığından bu yana klip, şimdiye kadar yüz binlerce görüntüleme topladı - ancak yorumcular, videonun ne kadar garip olduğu konusunda kararsız.

Videoyu çeken adam, "Neden donmuş gibi duruyor? Kanka, hayal görüyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum!" diye duyulabilir.

Viral videonun üzerindeki yazıda ayrıca "Bir dakika önce de böyleydi" deniyor.

Birçok yorumcu, garip video tarafından tamamen şaşkına döndü. Bir izleyici olan Carrie Bailey, "Rüzgarın kıyafetlerini veya saçını bile hareket ettirmediği, ama her şeyin tamamen donmuş olduğu çok şaşırtıcı ]" dedi.

TikTok kullanıcısı Paraaurum, "Gerçekten ilginç olan, internette yüzlerce hata videosu olmasına rağmen, kimse gerçek hayatta bir tane bile görmedi" dedi.

Bir başka yorumcu, "Teknoloji anlamında her şeye sahip olmamıza ve herkesin bilmesine rağmen insanların hala düzenlemelere kanması delice" dedi. Lilyb4567 basitçe "Video, bir videonun duraklatıldığı" ekledi.

Video, şüphecilikle karşılanmasına rağmen, sosyal medya platformunda inanılmaz bir şekilde 468.000 beğeni topladı.

Klip ayrıca 8.000'den fazla kez paylaşıldı ve 34.000'den fazla kez yer imine eklendi.