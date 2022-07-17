Yunus Günçe... 'HINCAL ULUÇ ÖLSE ÜZÜLÜR MÜYÜM?'

Hıncal Uluç'un sağlık durumu sosyal medyanın gündeminde.

Bir süredir yoğun bakımda olan Uluç hakkındaki "Öldü" iddiaları sonrası Fatih Doğan "Gazetemizin yazarı, meslek büyüğümüz Hıncal Uluç'un tedavisi devam ediliyor.

Nefes problemi nedeniyle yoğun bakımda tutulurken, doktorları tedavinin istenilen düzeyde devam etmesi halinde haftaya normal odaya alma planları yapıyor" açıklamasında bulundu.

Nazif Karaman ise Twitter hesabından "Hıncal Uluç'un vefat ettiği bilgisi doğru değildir" dedi.

Hıncal Uluç gündemdeyken oyuncu Yunus Günçe gündeme bomba gibi düşen bir paylaşım yaptı.

Yunus Günçe paylaşımında "Hıncal Uluç entübe edilmiş durumu kritikmiş, ölme riski varmış.

Üzüldüm mü? Denedim ama olmadı. Üzülemedim" dedi.

DEFNE JOY HATIRLATMASI

Yunus Günçe açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Benim için Hıncal Uluç şöyle bir insandı: Defne Joy öldükten sonra, Defne için su testisi su yolunda kırıldı diyebilmiş kalpsiz ve gaddar bir insandı.

Üzülmediğim için de canım sıkılmıyor bu beni kötü bir adam yapmaz.

Defne'yi çok seviyorum. Hıncal Uluç için tek bir dua ediyorum:

Umarım öldükten sonra hayat yoktur yoksa onun için zor geçecek."

Magazinkolik / Magazin