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Yorgo Kertis, Bodrum'da unutulmaz bir gece yaşattı

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Yunan müziğinin sevilen ismi Yorgo Kertis, Bodrum Azka Otel'de sahne aldı. Hem Türkçe hem de Greek şarkılardan oluşan geniş repertuarıyla Kertis, konuklarına eğlence dolu bir gece yaşattı.

Yunan müziğinin sevilen ismi Yorgo Kertis, önceki akşam Bodrum Azka Otel'de sahne aldı.

Hem Türkçe hem de Greek şarkılardan oluşan geniş repertuarıyla Kertis, gerek Türkçe gerekse Yunan müziğinin hit şarkılarıyla konuklarına eğlence dolu bir gece yaşattı. Konser boyunca enerjisi ve sahne performansıyla beğeni toplayan sanatçı yaklaşık iki saat kaldığı sahnede konuklarına eşsiz bir Bodrum gecesi sundu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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