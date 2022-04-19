Yönetmen Oğulcan Eren Akay'a Büyük Şok

Gazeteci Barış Agil, yönetmen Oğulcan Eren Akay'a manevi tazminat davası açtı.

Muhabir Barış Agil'in avukatı Mesut Kavak, "Medya mensupları görevlerini özgürce yapmalıdır. Müvekkilimize yapılan sözlü ve fiziksel saldırı, özgür basına karşı yapılmıştır. İşini yapmakta olan bir basın mensubuna yapılan saldırıya karşı hukuki haklarını sonuna kadar savunacağız. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması devam etmektedir. Müvekkilin kişilik hakları ihlali nedeniyle de 100 bin Lira değerinde manevi tazminat davamızı açtık. Hukukun ve basının özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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