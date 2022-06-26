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İkinci El Eşyalarını Satıyor Yine Meydan Okudu! Yeni Bikinili Paylaşım Yaptı Bikinili karelerle magazin gündeminden düşmeyen ünlü sanatçı Defne Samyeli, bunlara bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyada paylaştığı bikinili karelerle magazin gündeminden düşmeyen ünlü sanatçı Defne Samyeli, bunlara bir yenisini daha ekledi. Samyeli fotoğrafına gelen yorumlara da ssessiz kalmadı. Defne Samyeli'den bikinili yeni bir kare geldi. 49 yaşındaki sanatçı, düzgün fiziğiyle yine dikkat çekti. Bikinisiyle göz dolduran Samyeli, kareye uğur böceği emojisi koydu. Samyeli'nin paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni aldı. Snob Magazin / Magazin Defne Samyeli Magazin Haberler

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