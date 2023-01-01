Yılmaz Morgül... ANNESİNİ KAYBETTİ!
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Sanat Müziği Sanatçısı Yılmaz Morgül ün uzun süredir yoğun bakımda tedavi görmekte olan annesi Fatma Morgül vefat etti.
Türk Sanat Müziği Sanatçısı Yılmaz Morgül ün uzun süredir yoğun bakımda tedavi görmekte olan annesi Fatma Morgül vefat etti.
Yılmaz Morgül Yeşilköy Hastanesi Morgunda annesine sarılıp defalarca öptü .
Yılmaz Morgül annesini kaybettiği günün akşamında Büyükçekmece Eser Hotel de doktor kontrolüyle Yılbaşı sahnesine çıkmak zorunda kaldı.
Fatma Morgül 01-Ocak pazar günü Beykoz Merkez Camii nde kılınacak ikindi namazına müteakip Beykoz kemerüstü Mezarlığına defnedilecek.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin