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Yılın Son Aşk Bombası! Hadise ile Hasan Can Kaya Aşk mı Yaşıyor?

Magazin Haberleri

Yılın Son Aşk Bombası! Hadise ile Hasan Can Kaya Aşk mı Yaşıyor?

Ünlü şarkıcı Hadise, beş ay evli kaldığı Mehmet Dinçerler'le boşandıktan sonra adı birçok kişiyle anılmıştı. Ünlü şarkıcının, komedyen Hasan Can Kaya ile aşk yaşadığı iddia edildi. İşte haberin detayları...

Snob Magazin'in özel haberine göre; İş insanı Mehmet Dinçerler'le beş ay evli kaldıktan sonra geçtiğimiz eylül ayında boşanan Hadise'nin, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Şarkıcının, Konuşanlar programıyla adını duyuran ve büyük bir hayran kitlesi elde eden komedyen Hasan Can Kaya ile aşk yaşadığı magazin kulislerinde konuşuluyor.

Adı birçok kişiyle anılan Hadise'nin yaklaşık bir aydır Kaya'yla birlikte olduğu iddia edildi. Kaya ise 2.5 yıldır Konuşanlar'ın da yönetmenliğini yapan sevgilisi Sultan San ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı.

İlişkilerini herkesten gizleyen ikilinin, son günlerde arasının ise açık olduğu öğrenildi. Sosyal medyada birbirini takip etmeyen ikiliden Kaya'nın sevgilisi Hadise'nin Instagram'dan paylaştığı doğum günü fotoğraflarını beğenmesi ise dikkat çekti.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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