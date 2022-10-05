Yılın En İyi İnfluencer'ı Eylül Öztürk

Düzenlenen gecede "Yılın En İyi İnfluencer" ödülünü alan Eylül Öztürk, ödülünü oyuncu Selviye İnci'nin elinden aldı.

Bu ödüle layık gören herkese sahneden çok teşekkür eden Eylül Öztürk "Bana oy kullanan ve beni destekleyen bütün sevenlerime kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Çok çalışmanın karşılığında böyle güzel bir ödül alınca insan ayrı bir duygulanıyor, ben hiç durmadan çalışmaya devam edeceğim" diyerek salonda ki konuklardan büyük alkış aldı.

Öte yandan güzel oyuncu Pantene Altın Kelebek ödüllerinde ise "En İyi Kadın Oyuncu" ve " En İyi İnfluencer" kategorisinde yer alıyor.