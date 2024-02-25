Üye Girişi
Haberler

Yıldız Tilbe Ülker Sports Arena'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Güncelleme:

Yıldız Tilbe'nin uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü dev konseri Ataşehir'deki Ülker Sports Arena'da gerçekleşti. Konserin tüm biletleri günler öncesinden satılmış ve karaborsaya düşmüştü. Konser, Kerki Solfej'in organizasyonuyla ve Kral Pop sponsorluğunda düzenlendi.

Yıldız Tilbe uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü dev konseri dün akşam Ataşehir'deki Ülker Sports Arena'da verdi. İstanbul'un en büyük kapalı etkinlik salonlarından olan 10 bin seyirci kapasiteli mekanda gerçekleşen konserin tüm biletleri günler öncesinden satılmış ve karaborsaya düşmüştü!

Kerki Solfej'in organizasyonuyla ve Kral Pop sponsorluğunda düzenlenen konser uzun süre unutulmayacak bir geceye dönüştü.

Satılan 10 bin biletle aşılması güç bir rekora imza atan Yıldız Tilbe'nin hayranları dün erken saatlerden itibaren Ülker Sports Arena'nın önünde sıra olmaya başladı.

Uzun kuyruklarda bekleyen on bin Yıldız Tilbe fanı kusursuz bir organizasyonla izdihama neden olmadan içeri alındı. Konserin başlamasına dakikalar kala dev arena "Yıldız" tezahüratlarıyla inledi.

Yıldız Tilbe 'Dizine Dursun' şarkısıyla sahneye çıktığında tekrar bir alkış tufanı koptu ve seyircinin coşkusu gecenin sonuna kadar hiç dinmedi. Sevenleri Yıldız Tilbe'nin her şarkısına eşlik etti.

Uzun süredir konserden konsere koşan Yıldız Tilbe bu özel gece için repertuvarını yenileyerek özlenen şarkılarını seslendirdi. Zaman zaman mikrofonu seyirciye uzatarak onlara vokal yaptırdı.

Gördüğü sevgi ve ilgi karşısında duygulanan Yıldız Tilbe seyircisine teşekkür ederek "Sizleri çok seviyorum" dedi. Yıldız Tilbe sevenleriyle sahnelerde buluşmaya devam edecek.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Yıldız Tilbe Ataşehir Kral Pop Magazin Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Nevşehir belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Nevşehir adayı Ali Merve Işık kimdir? Saadet Partisi Muş belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Muş adayı Rıdvan Boz kimdir? Saadet Partisi Muğla belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Muğla adayı Fatih Kocabıyık kimdir? Saadet Partisi Mersin belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Mersin adayı Soner Çontar kimdir? Saadet Partisi Mardin belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Mardin adayı Mehmet Ali Kılıç kimdir? Saadet Partisi Kütahya belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kütahya adayı Ahmet Sunar kimdir? Saadet Partisi Konya belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Konya adayı Abdülkadir Karaduman kimdir? Saadet Partisi Kırşehir belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kırşehir adayı Fatma Ekim Terzioğlu kimdir? Saadet Partisi Kırklareli belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kırklareli adayı Mehmet Metin Dursun kimdir? Saadet Partisi Kırıkkale belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kırıkkale adayı Veysel Kutluca kimdir? Saadet Partisi Kilis belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kilis adayı Zeynep Gültekin kimdir? Saadet Partisi Kayseri belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kayseri adayı Mahmut Arıkan kimdir? Saadet Partisi Kastamonu belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kastamonu adayı Hulusi Özbek kimdir? Saadet Partisi Karaman belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Karaman adayı Mehmet Karakaş kimdir? Çalışma saatleri düşecek mi 2024? Mesai saatleri haftada 40 saat mi olacak, kısalacak mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title