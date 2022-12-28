YILBAŞI EĞLENCESİ ZİYADE FASIL'DA ŞEF ÖZLEM MEKİK LEZZETLERİYLE!

Kendine özgü şık atmosferi, eşsiz sunum ve lezzetleriyle ile konuklarına benzersiz bir deneyim yaşatan Ziyade Fasıl, lezzetleri ile damak ve göz zevkine hitap ederken, eğlencesiyle de misafirlerine unutulmaz anlar yaşatacak.

Şef Özlem Mekik'in yılbaşına özel hazırladığı menüde, ekşi elmalı kabak sızma, köpoğlu, kuru arnavut biberi baron, muhammara, sekiz otlu ziko, ziyade usulü çiğköfte, portakallı kereviz başta olmak üzere, salatalar, kestaneli hindi, pazı dolma ve mantar soslu dana biftek yer alıyor. Geceye tatlıyla son vermek isteyenler ise tahinli çıtır kabak veya pancar tatlısı ile lezzet şöleni yaşayacaklar.

Ziyade Fasıl, gece boyunca özel fasıl ekibi başta olmak üzere, roman şov, zenne & oryantal gösterileri ve DJ performanslarıyla misafirlerine çok eğlenceli bir gece sunacak.

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