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Yıl İlaç Kullanacak

Snob Magazin - Magazin
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Yıl İlaç Kullanacak

Başarılı popçu Hande Yener, önceki gece Bebek'teki Lucca isimli mekanda eğlendi. Yener, hastalığıyla ilgili bilgi verdi.

Bir kız arkadaşıyla gittiği mekandan ilerleyen saatlerde çıkan Hande Yener, Bülent Ersoy tarzı ilginç gözlükleriyle dikkat çekti. Yarım saat boyunca aracının gelmesini bekleyen Yener, arabasının gelmesiyle direksiyon başına geçti.

Tarzını yeniden eski haliyle değiştiren popçu, "Gayet iyiyim, teşekkür ederim" dedi. Hastalığı yüzünden ilaç kullandığı konuşulan Yener, "Evet arkadaşlar, birkaç yıl daha kullanacağım. Gayet iyi ve formdayım, iyi geceler" diyerek oradan ayrıldı.

Yıl İlaç Kullanacak

Yıl İlaç Kullanacak

Snob Magazin / Magazin

Bülent Ersoy, Hande Yener, İlaç, Magazin, Haberler

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