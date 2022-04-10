Yıl İlaç Kullanacak

Bir kız arkadaşıyla gittiği mekandan ilerleyen saatlerde çıkan Hande Yener, Bülent Ersoy tarzı ilginç gözlükleriyle dikkat çekti. Yarım saat boyunca aracının gelmesini bekleyen Yener, arabasının gelmesiyle direksiyon başına geçti.

Tarzını yeniden eski haliyle değiştiren popçu, "Gayet iyiyim, teşekkür ederim" dedi. Hastalığı yüzünden ilaç kullandığı konuşulan Yener, "Evet arkadaşlar, birkaç yıl daha kullanacağım. Gayet iyi ve formdayım, iyi geceler" diyerek oradan ayrıldı.